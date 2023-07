Laura Maria Rypa auf dem Weg nach Berlin, doch die Reise wird ein Desaster

Köln/Berlin - Erst kürzlich teilte Laura Maria Rypa (27) eine Veränderung in ihrem Leben mit. Denn die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte hat nun ihre eigene Brand.

Den Weg in die Hauptstadt machte die 27-Jährige mit dem Zug. Ob es rein privat oder beruflich war, gab sie nicht jedoch nicht an.

Am heutigen Mittwoch begab sich die Mama des kleinen Leano (1) dann auf Reise. "Auf gehts nach Berlin", schrieb Laura in ihrer Instagram-Story.

Ein kleines Rätsel hatte die Jung-Mama dann auch noch parat. "Falls ihr schon ahnen könnt, was mein erstes eigenes Produkt sein wird, dann schreibt gerne mal eure Ideen rein."

Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte machte sich am Mittwoch auf nach Berlin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

Doch die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel startete mit einem Desaster für die Ex-Freundin von Profi-Fußballer Weston McKennie (24). "Da denkt man, die Zugfahrt wird entspannt und dann gab es direkt einen Zugwechsel und die reservierten Sitzplätze gab es dann auch nicht mehr", teilte Laura ihren rund 794.000 Followern bei Instagram mit.

Wäre sie alleine gereist, wäre alles schön und gut gewesen, doch mit einem Baby sei es die reinste Katastrophe.

Denn anscheinend war Söhnchen Leano, den die Verlobte von Pietro Lombardi (31) im Januar zur Welt gebracht hat, dabei. Und der kleine Mann hat sich schon ganz schön verändert. So entdeckten die Fans vor kurzem einige Veränderungen an dem kleinen Wonneproppen. Sie fragten unter anderem: "Hatte Leano nicht mal mehr Haare?" oder "Was ist mit den Haaren passiert?"

Auf der Aufnahme sieht es in der Tat so aus, als hätte man dem Säugling den Schädel kahl rasiert. Vermutlich täuscht der Eindruck aber auch nur. In den ersten Lebensmonaten verlieren Babys Haare. Dies ist ganz normal.