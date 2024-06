Laura Maria Rypa berichtet über Vorkommnis an Bord: Unruhe im Ferienflieger!

Köln - Auch der schönste Urlaub geht irgendwann einmal zu Ende. Das gilt tatsächlich auch für Influencer. Laura Maria Rypa (28) hat ihre Auszeit beendet und ist nach Köln zurückgekehrt. Ganz so entspannt verlief der Rückflug aber nicht!

Laura Maria Rypa (28) lernte im Flugzeug eine Seite von Söhnchen Leano (1) kennen, die sie bis dato noch gar nicht kannte. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Die schöne Blondine hatte sich mit Sohnemann Leano (1) zuletzt ein paar schöne Tage unter der verlässlich knallenden türkischen Sonne gemacht, während ihr Verlobter auf Kreta seinen beruflichen Verpflichtungen nachgehen musste.

Pietro Lombardi (32) ist auf der Trauminsel derzeit als Juror für die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im Einsatz. Ausgestrahlt wird das Ganze dann im kommenden Herbst.

Am Dienstagmorgen meldete sich Laura jedenfalls noch ziemlich verschlafen und stark hustend in ihrer Instagram-Story zu Wort, um ihnen Fans mitzuteilen, dass sie inzwischen wieder in ihrer Heimat angekommen ist.

"Ich bin erkältet", ächzte die 28-Jährige zunächst in die Kamera ihres Handys, bevor sie auf eine noch weniger erfreuliche Sache zu sprechen kommt.

Sie sagte: "Wir sind auf jeden Fall gut gelandet. Aber der Start war nicht so schön, muss ich ganz ehrlich gestehen."