Laura Maria Rypa in Spendierlaune: Dieses Luxus-Geschenk macht sie ihren Eltern
Köln - Influencerin Laura Maria Rypa (30) hat zum Start ins neue Jahr die Spendierhosen an und schickt ihre Eltern kurzerhand auf eine teure Luxusreise.
Nach dem Erwerb ihres neuen Autos im Vormonat und der Mega-Überweisung an ihren Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33), macht Laura jetzt ihren Eltern eine ganz besondere Freude.
"Meine Eltern sind gerade hier und ich habe ihnen eine Reise auf die Malediven geschenkt", erklärt Laura zum Start ihrer Instagram-Story.
Der Luxusurlaub soll als Danksagung der letzten nervenaufreibenden und stressigen Monate dienen. "Einfach mal Danke sagen. Meine Eltern sind immer für mich da. Sie passen auf die Kinder auf, helfen im Haus und unterstützen mich, wo sie nur können."
Allzu viel Bedenkzeit hat Laura ihren Eltern aber nicht eingeräumt. Denn: Schon am Samstagnachmittag sollen Mama und Papa Richtung Urlaubsparadies aufbrechen. "(...) Sie werden gleich abgeholt", kündigt die stolze Tochter an.
Laura Maria Rypa verfolgt große Ziele für 2026
Details um die Reaktion ihrer Eltern hat Laura bisher noch nicht verraten - zu groß offenbar der Stress ums Kofferpacken.
"Ein Lebenstraum von ihnen, den ich ihnen jetzt erfüllen durfte. (...) Und weil es für sie so entspannt wie möglich sein soll, ist natürlich auch alles Drumherum organisiert."
Sie selbst fokussiere sich zum Start ins neue Jahr auf sportliche Ziele.
Aus ihrer Instagram-Story mit der Überschrift "Work in progress" wird deutlich, dass die 30-Jährige nach turbulenter Achterbahnfahrt 2025 wieder sportlich aktiver werden will.
Titelfoto: IMAGO / Gartner