Laura Maria Rypa platzt vor Stolz: So süß gratuliert sie ihrem Sohn zum Geburtstag

Köln - Influencerin Laura Maria Rypa (30) strahlt aktuell stärker denn je vor lauter Mutterglück. Die Ex von Pietro Lombardi (33) gratuliert ihrem Sohnemann Leano nämlich herzergreifend über die sozialen Medien.

Die Influencerin (30) schickt ihrem Sohn über Social Media jede Menge Liebe. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Trotz der Tatsache, dass Söhnchen Leano noch meilenweit von Social Media und dem Arbeitsfeld seiner Promi-Mama entfernt ist, lässt die es sich nicht nehmen, ihrem Nachwuchs via Instagram zu gratulieren.

"Heute denke ich so oft daran, wie du viel zu früh auf diese Welt gekommen bist, so klein und zart, und trotzdem von Anfang an so stark", schreibt die Zweifach-Mama.

Dann wird es emotional: "Du hast gekämpft, ohne es zu wissen, und ich habe in dieser Zeit gelernt, wie sich Angst und Hoffnung gleichzeitig anfühlen und wie tief Liebe gehen kann."

Passend zu ihrem Beitrag zeigt sich die Unternehmerin mit Geburtstagskind Leano auf dem Arm, tanzt gemeinsam mit ihrem Nachwuchs vor drei kunterbunten Luftballons.