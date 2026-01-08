Laura Maria Rypa platzt vor Stolz: So süß gratuliert sie ihrem Sohn zum Geburtstag
Köln - Influencerin Laura Maria Rypa (30) strahlt aktuell stärker denn je vor lauter Mutterglück. Die Ex von Pietro Lombardi (33) gratuliert ihrem Sohnemann Leano nämlich herzergreifend über die sozialen Medien.
Trotz der Tatsache, dass Söhnchen Leano noch meilenweit von Social Media und dem Arbeitsfeld seiner Promi-Mama entfernt ist, lässt die es sich nicht nehmen, ihrem Nachwuchs via Instagram zu gratulieren.
"Heute denke ich so oft daran, wie du viel zu früh auf diese Welt gekommen bist, so klein und zart, und trotzdem von Anfang an so stark", schreibt die Zweifach-Mama.
Dann wird es emotional: "Du hast gekämpft, ohne es zu wissen, und ich habe in dieser Zeit gelernt, wie sich Angst und Hoffnung gleichzeitig anfühlen und wie tief Liebe gehen kann."
Passend zu ihrem Beitrag zeigt sich die Unternehmerin mit Geburtstagskind Leano auf dem Arm, tanzt gemeinsam mit ihrem Nachwuchs vor drei kunterbunten Luftballons.
Pietro Lombardi schenkt Mama Laura liebevolle Worte
Inzwischen hat Leano einen gewaltigen Sprung gemacht, ist vom Baby zum kleinen Jungen geworden - das fällt auch Mama Laura auf.
"Heute sehe ich dich lachen, rennen und einfach Kind sein", heißt es weiter. Wie die Düsseldorferin betont, werde ihr in solchen Momenten bewusst, wie "unfassbar dankbar" sie sei, Leanos Mama sein zu dürfen. "Du bist mein größter Stolz, mein kleines Wunder."
Auch Papa "Pie" gratuliert zum Geburtstag, inklusive drolligem Video, in dem Leano das erste Mal auf eigenen Füßchen laufen konnte.
"In diesem Video hast du deine ersten Schritte gemacht und heute staune ich, wie groß und wundervoll du geworden bist. Papa ist so unglaublich stolz, so einen tollen Sohn wie dich zu haben."
Auch seine Verflossene bekommt - zum wiederholten Male - dicke Komplimente. "Heute warst du die stärkste Frau überhaupt und hast unser Wunder auf die Welt gebracht. Danke, dass du so eine wundervolle Mutter für unsere Kinder bist", schreibt Pietro zu Aufnahmen aus dem Krankenhaus.
