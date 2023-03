Laura Maria Rypa bringt mit Schlafritual ihres Babys Fans gegen sich auf: "Wird viele aufregen!"

Laura Maria Rypa (27) brachte den kleinen Leano Romeo am 8. Januar 2023 zur Welt. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, Bildmontage)

Für die 27-jährige Influencerin aus Düsseldorf und ihren Verlobten, Pietro Lombardi (30), hätte das Jahr 2023 wohl kaum schöner starten können. Am 8. Januar erblickte ihr gemeinsamer Sohn einige Wochen zu früh das Licht der Welt. Doch der kleine Leano Romeo macht seine Sache bislang prima.

Laura hat sich inzwischen an ihre Mutterrolle gewöhnt und gewährt ihren rund 793.000 Followern immer wieder süße Einblicke in ihren neuen Alltag mit Baby. In regelmäßigen Abständen veranstaltet die hübsche Blondine auch kleine Q&A-Runden, um sich den bohrenden Fragen ihrer Fans zu stellen.

Diese wollten von der gelernten Rechtsanwaltsfachkraft unter anderem jüngst wissen, warum ihr zweieinhalb Monate alter Nachwuchs denn schon alleine in seinem eigenen Bett schlafe?

Laura setzte sofort den Korrekturstift an. So ganz einverstanden war sie mit dieser Behauptung nämlich nicht. "Er schläft tagsüber in seinem eigenen Bett und abends mit uns zusammen", stellte die 27-Jährige richtig.

Dann wurde es brisant! In den Aufnahmen, die Laura zum Thema "Schlafen" veröffentlichte, war deutlich zu erkennen, dass ihr Sohn seine Nickerchen bereits in ganz normaler Bettwäsche abhält.