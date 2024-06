Laura Maria Rypa ehrlich: Darum genießt sie ihre zweite Schwangerschaft viel mehr

Laura Maria Rypa (28) erwartet zurzeit ihr zweites Kind. © Instagram/lauramaria.rpa

Inzwischen dauert es nicht mehr lange, bis Laura Maria und ihr Verlobter Pietro Lombardi (32) ihr zweites gemeinsames Kind in den Armen halten.

Die Influencerin und der Sänger sind zurzeit bekanntlich in freudiger Erwartung eines kleinen Jungen, der voraussichtlich im kommenden Spätsommer beziehungsweise Frühherbst das Licht der Welt erblicken soll.

Demnach müssen sich Laura und Pie inzwischen nur noch wenige Monate gedulden, bis ihr Sprössling die Familie komplettiert und Söhnchen Leano (1) zum großen Bruder macht!

Wie bereits in ihrer ersten Schwangerschaft gewährt Laura ihren Anhängern auch jetzt immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag und hält ihre Community dabei mit Updates zu ihrem Wohlbefinden und der Entwicklung des Ungeborenen auf dem laufenden - so auch am vergangenen Wochenende.

Im Rahmen einer Fragerunde hatte die 28-Jährige nämlich verraten, dass sie zurzeit leider noch "etwas angeschlagen" sei, es ihr ansonsten jedoch gut gehe. Doch damit nicht genug! Laura machte zudem ein kleines Geständnis gegenüber ihren Followern.