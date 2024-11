16.11.2024 19:08 705 Laura Maria Rypa ehrlich: Sie kommt mit zwei Kindern an ihre Grenzen

Laura Maria Rypa offenbarte ihren Instagram-Fans an diesem Wochenende in einer Fragerunde, dass sie im Alltag mit zwei Kindern auch an ihre Grenzen stößt.

Von Laura Miemczyk

Köln - Zweifach-Mama Laura Maria Rypa (28) machte ihren Fans bei Instagram an diesem Wochenende ein ehrliches Geständnis und offenbarte, dass sie mit ihren beiden Jungs hin und wieder an ihre Grenzen stößt. Laura Maria Rypa (28) geht voll in ihrer Rolle als zweifache Mutter auf. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa Anlass für das offene Plauderstündchen war eine Fragerunde gewesen, zu der Laura ihre mehr als 940.000 Instagram-Fans am Freitag eingeladen hatte. In üblicher Manier ließen ihre Follower sich dabei nicht lange bitten und löcherten ihr Idol mit unterschiedlichsten Fragen - auf eine ging die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (32) jedoch besonders ausführlich ein. "Wie hart ist es wirklich mit zwei Kindern? Bei dir schaut das so easy aus", hatte der Anhänger nämlich genauer bei der zweifachen Mutter nachgehakt, woraufhin Laura ihrer Community einen ziemlich ehrlichen Alltags-Einblick gewährte. "Es ist tatsächlich das Leben, das ich mir gewünscht habe und ich bin unglaublich dankbar, dass ich mich dafür entschieden habe", betonte die Influencerin zunächst, ehe sie einräumte, dass sich seit der Geburt von Sohnemann Amelio Elija im August aber auch "einiges verändert" habe. Laura Maria Rypa Laura Maria Rypa zeigt After-Baby-Body: So sehr hat sie sich verändert So musste Laura als zweifache Mami vor allem in Sachen Spontanität Abstriche machen und müsse nach eigenen Angaben inzwischen "viel mehr planen", als früher. "Es gibt definitiv auch Tage, die alles andere als easy sind ... Da herrscht Chaos und ich komme an meine Grenzen", gestand die 28-Jährige darüber hinaus. Laura Maria Rypa gibt bei Instagram Einblicke in ihren Alltag als Zweifach-Mama Der Umstand, dass Söhnchen Amelio ein Schreikind sei, wie Laura ihren Fans bereits vor einigen Wochen verraten hatte, dürfte es ihr wohl zusätzlich nicht gerade leicht machen. Doch das alles gehöre eben zum Job als Mama dazu, wie Laura erklärte und hinzufügte: "Es ist ein erfülltes, aber auch herausforderndes Leben, das ich mit ganzem Herzen lebe. [...] Ich würde es nicht anders wollen."

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa