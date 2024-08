Das Baby ist da! Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verraten Namen des Kleinen

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) freuen sich über ihr zweites gemeinsames Kind. © Instagram/lauramaria.rpa

Endlich halten der Sänger und die Influencerin ihr Söhnchen in den Armen!

Bei Instagram haben die beiden am heutigen Freitag die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt gegeben und einen niedlichen Schnappschuss mit ihren zusammengerechnet knapp drei Millionen Instagram-Fans geteilt, auf dem die frischgebackene zweifache Mama ihr Baby im Arm hielt.

Ihr Liebster hatte sich derweil an ihr Bett gesetzt, seine Verlobte liebevoll im Arm gehalten und die Hand auf den Rücken seines dritten Söhnchens gelegt.

Dazu schrieben Laura und Pie: "Welcome to our Family, Amelio Elija. Wir sind unglaublich glücklich euch zu verkünden, dass unser Sohn [...] gesund zur Welt gekommen ist. Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe und wir genießen die Tage und die gemeinsame Zeit. Es ist so schön zu sehen, wie unsere Familie wächst".

Damit verrieten die beiden auch gleich den Namen des kleinen Erdenbürgers, über den ihre Fans in den letzten Wochen bereits spekuliert hatten.