Laura Maria Rypa schonungslos ehrlich: Darum hat sie so wenig Freunde

Köln - Im August 2024 ist Laura Maria Rpya (29) zum zweiten Mal Mutter geworden. Seitdem hat sich ihr Leben noch einmal verändert. Das scheint sich auch in den Beziehungen zu ihren Freundinnen widerzuspiegeln.

Das Leben von Laura Maria Rypa (29) hat sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes nochmals verändert. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Denn am Sonntagmittag (26. Oktober) hat die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf mal wieder Fragen ihrer zahlreichen Anhänger beantwortet.

Eine Sache, die einem Fan auf der Zunge brannte, war, ob sie nach ihrer Schwangerschaft noch viele Freundinnen habe, denn bei ihr sei es so, dass sie seit dem sie Mama ist, irgendwie keine mehr habe.

Und die Ex-Freundin des einstigen Gewinners von "Deutschland sucht den Superstar", Pietro Lombardi (33) nimmt kein Blatt vor den Mund und antwortet schonungslos ehrlich.

"Ehrlicherweise nein", gesteht die 29-jährige Zweifach-Mama ihren rund 956.000 Followern auf Instagram.

Allerdings sei das aber auch gut so, denn es falle der Influencerin nicht leicht, Menschen zu vertrauen.