Laura Maria Rypa leidet an "höllischen Schmerzen": Zirkus-Auftritt abgesagt

Köln - Eigentlich hätte Laura Maria Rypa (29) demnächst in neuer Rolle im Zirkus glänzen und das Publikum begeistern sollen. Eine üble Verletzung macht der Influencerin nun aber einen dicken Strich durch die Rechnung!

Innerhalb weniger Stunden hatte Laura Maria Rypa (29) einen MRT-Termin im Kölner Mediapark. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Sie hätte DER Special-Guest beim Weihnachtszirkus "Cirque de Noël" in Düsseldorf werden sollen - ihren geplanten Auftritt muss die Zweifach-Mama allerdings absagen.

Denn: Die Ex von Pietro Lombardi (32) hat sich im Haushalt verletzt und fällt auf unbestimmte Zeit aus! Über Instagram berichtete sie ihren Fans vom schmerzhaften Missgeschick.

Demnach sei sie in dieser Woche auf einem Spielzeugauto ausgerutscht und habe innerhalb von wenigen Sekunden einen höllischen Schmerz gespürt. "Mein linkes Bein hat sich komplett durchgestreckt. Seitdem habe ich höllische Schmerzen. Ich habe ein richtiges Ziehen im Po, bis ins Steißbein rein", schildert sie ihren Unfall.

Mit Promi-Status und jeder Menge Vitamin B konnte sich die Fast-Artistin zum Ende der Woche einen dringend notwendigen MRT-Termin machen.

Das Ergebnis: wochenlange Zwangspause!