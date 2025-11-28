Laura Maria Rypa leidet an "höllischen Schmerzen": Zirkus-Auftritt abgesagt
Köln - Eigentlich hätte Laura Maria Rypa (29) demnächst in neuer Rolle im Zirkus glänzen und das Publikum begeistern sollen. Eine üble Verletzung macht der Influencerin nun aber einen dicken Strich durch die Rechnung!
Sie hätte DER Special-Guest beim Weihnachtszirkus "Cirque de Noël" in Düsseldorf werden sollen - ihren geplanten Auftritt muss die Zweifach-Mama allerdings absagen.
Denn: Die Ex von Pietro Lombardi (32) hat sich im Haushalt verletzt und fällt auf unbestimmte Zeit aus! Über Instagram berichtete sie ihren Fans vom schmerzhaften Missgeschick.
Demnach sei sie in dieser Woche auf einem Spielzeugauto ausgerutscht und habe innerhalb von wenigen Sekunden einen höllischen Schmerz gespürt. "Mein linkes Bein hat sich komplett durchgestreckt. Seitdem habe ich höllische Schmerzen. Ich habe ein richtiges Ziehen im Po, bis ins Steißbein rein", schildert sie ihren Unfall.
Mit Promi-Status und jeder Menge Vitamin B konnte sich die Fast-Artistin zum Ende der Woche einen dringend notwendigen MRT-Termin machen.
Das Ergebnis: wochenlange Zwangspause!
Laura Maria Rypa verpasst Auftritt am 14. Dezember
Mindestens sechs Wochen lang muss Laura auf sportliche Aktivitäten verzichten, um ihre Verletzung komplett heilen zu lassen.
"Das macht mich unfassbar traurig, weil mir das Training so viel Spaß gemacht hat und es einfach mal etwas ganz anderes war. Aber Gesundheit geht vor, und ich muss jetzt erstmal heilen und auf mich aufpassen."
Trotzdem sieht die fünffache Hundebesitzerin auch das Positive im aktuellen Schlamassel. "So komisch es klingt ... Vielleicht war es ein Zeichen von Gott. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie fühlt es sich so an", erklärt sie ihrer Community.
Für Ablenkung sorgt kurz darauf ihr Bruder. "Wir gehen jetzt zusammen essen. Ich brauche nach dem Spektakel einfach Nervennahrung."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa