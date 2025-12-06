Schluss, Aus, Vorbei! Laura Maria Rypa zieht Schlussstrich unter Beziehung zu Pietro Lombardi

Köln - Die Tage der Beziehung von Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) scheinen endgültig gezählt zu sein. Die Influencerin hat ein Detail ihrer Liebe zum ehemaligen Sieger von " Deutschland sucht den Superstar " entfernen lassen.

Laura Maria Rypa (29) hat ihr kleines "P" am rechten Ringfinger überstechen lassen. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Im August 2025 gaben der Halbitaliener und die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf überraschend ihre insgesamt siebte Trennung bekannt.

Nachdem es im vergangenen Jahr in der alten Villa zu einem heftigen Streit zwischen den beiden gekommen sein soll, zeigten sich Laura und Pietro Anfang des Jahres wieder wie ein Herz und eine Seele. Und ihre Liebe ging unter die Haut!

Denn während sich der gelernte Pizzabäcker ein detailgetreues Abbild von Lauras Auge stechen ließ, zierte ihr rechter Ringfinger ein kleines "P" für Pietro. Doch das ist jetzt Geschichte.

Denn in ihrer neuesten Instagram-Story, die sie mit ihren rund 950.000 Anhängern geteilt hat, ist von dem Tattoo nichts mehr zu sehen. Ganz im Gegenteil: Sie hat das "P" mit einer Rose überstechen lassen!

"Für mich symbolisiert diese Rose, dass aus etwas Vergangenem auch etwas Neues, Wunderschönes entstehen kann", erklärt die 29-Jährige die Wahl des Motivs. Die Rose sei ein Zeichen dafür, dass Laura ihren eigenen Weg weitergehe, mit alles was dazu gehört.