Laura Maria Rypa feiert Silvester im Bett, neue Pietro-Stichelei gegen Ex-Frau Sarah?

Das Promi-Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Eine Hochzeit wurde in der Vergangenheit immer wieder nach hinten verschoben. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Im Oktober sah das noch anders aus. Aufgrund von Handgreiflichkeiten rief Laura die Polizei. Gegen Pietro wurde ein Kontaktverbot verhängt. Seitdem versuchen die beiden krampfhaft, ihr Heile-Welt-Image mit ständigen Liebesbekundungen zu kitten.

So ist es wenig überraschend, dass auch der frühere Pizzabäcker in der Silvesternacht noch einige medienwirksame Worte für die Mutter seiner zwei jüngsten Söhne übrighatte. Pie zeigte sich dankbar für "so eine starke Frau" an seiner Seite.

"Lass die Leute zweifeln", tönte der Entertainer bei schwacher Ausleuchtung in seine Handykamera: "Wichtig ist nur, dass wir nie an uns zweifeln!" Die vielen Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung seien ein Prozess, den sie gemeinsam meistern wollen.

Mit einem geradezu schelmischen Grinsen schlug Pietro dann noch die Brücke zu seinem Sohn Alessio und erklärte: "Du sagst immer, du willst für ihn die beste Freundin sein. Ich glaube, du weißt es nicht, aber du bist viel mehr für ihn!"

Die Mutter des Neunjährigen ist Ex-Frau Sarah Engels. Und wer die 32-jährige Halbitalienerin und Vollblut-Mama kennt, der weiß, dass ihr diese Worte sicherlich gar nicht schmecken werden.