Laura Maria Rypa findet deutliche Worte für Stiefsohn Alessio: "Niemals gedacht"

Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) können sich durchaus noch weitere Kinder miteinander vorstellen. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Die Verlobte von "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (31) blüht in ihrer Mama-Rolle regelrecht auf. Am 8. Januar dieses Jahres erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt, seitdem genießt das Paar die kostbare Zeit mit ihrem Kind in vollen Zügen.

Auf Instagram gewährt Laura immer wieder Einblicke in ihren Baby-Alltag. Es vergeht kaum ein Tag, an dem das Model ihre rund 795.000 Follower nicht mit ihrem strahlenden Lächeln und neuem "Awww, wie süß"-Content verzaubert.

Aktuell ist in der Kölner Lombi-Villa mal wieder viel Action angesagt, denn über das Wochenende ist auch Pietros Sohn Alessio aus der gescheiterten Ehe mit Sängerin Sarah Engels (31) mit von der Partie.

Ein Fan nahm dies zum Anlass, um bei der Influencerin einmal nachzuhaken, wie es denn eigentlich um das Verhältnis des Grundschülers zu seinem deutlich jüngeren Halbbruder bestellt ist. Er fragt: "Freut sich Leano, wenn Alessio zu euch kommt?"

Laura hat daraufhin eine aussagekräftige Antwort parat: "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie verrückt die beiden nacheinander sind! Alessio ist ein richtig toller großer Bruder und kümmert sich echt toll um Leano."