Laura Maria Rypa klärt auf: Das hilft ihr besonders in der Schwangerschaft

Aber auch werdende Mütter kommen während des munteren Frage-Antwort-Spielchens voll auf ihre Kosten, will es doch eine Userin in Sachen Tipps und Tricks gegen Übelkeit ganz genau wissen.

Seit Ende Januar dürfte die Fan-Post nicht gerade weniger geworden sein, im Gegenteil! Zum Start in die neue Woche griff die 28-Jährige daher in die Büchse der Pandora, nahm sich einige Fragen der Fans zur Brust.

Immer wieder nimmt sich die 28-Jährige Zeit für Fragen rund um ihre Schwangerschaft. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Der Trick? Tabletten und Mandeln zum Frühstück. "Ich habe bis vor einem Monat Xoneva genommen. In der Schwangerschaft mit Leano habe ich nichts vertragen. (...) Als Hausmittel esse ich morgens immer Mandeln."

Einigen ihrer Gefolgschaft will in den vergangenen Wochen aufgefallen sein, dass Laura mit volleren Lippen durchs Leben spaziere. Eine Folge der Wassereinlagerungen? Offenbar ja! "Hab damals schon bei Leano gesagt, dass es schön wäre, wenn es in den Lippen bleiben würde", reagierte Laura witzig auf ihre pralleren Lippen.

Deutlich ernster wurde die werdende Zweifach-Mama hingegen beim Thema Luftnot und starken Rückenschmerzen.

In Absprache mit ihrer Frauenärztin, so erklärte es Laura, will - und soll - sie daher auf Schwimmen oder Yoga zurückgreifen. Im August soll der kleine Bruder von Sohnemann Leano dann das Licht der Welt erblicken.