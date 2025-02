Streit-Eskalation mit Sarah Engels: Laura Maria Rypa findet nochmals deutliche Worte!

Sie kenne die Wahrheit und glaube an Gott, deshalb sei sie sich sicher, "dass Gerechtigkeit irgendwann siegt". Vielleicht nicht heute oder morgen, vielleicht nicht in einem Jahr. "Aber die Zeit wird es zeigen."

Allerdings missbrauchten die beiden Frauen dafür ein altbekanntes Zitat aus Pietros Vergangenheit mit der Sängerin - zu viel für Laura. In ihrer Story rechnete sie mit ihrer Vorgängerin ab , bis vor Wut am Ende sogar die Tränen flossen.

Am Freitag war der Streit zwischen der Verlobten von Pietro Lombardi (32) und dessen Ex-Frau mal wieder völlig eskaliert. Auslöser war ein Instagram-Clip, in dem Engels und Evelyn Burdecki (36) auf humorvolle Art und Weise auf ihr bevorstehendes "Schlag den Star"-Duell ankündigen wollten.

Sarah hatte mit einem altbekannten Zitat von Ex-Mann Pietro Lombardi (32) auf ihren baldigen "Schlag den Star"- Auftritt aufmerksam machen wollen. © Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Des Weiteren betonte die Blondine mit polnischen Wurzeln, dass "Beleidigungen und respektloser Umgang" in ihrem Leben keinen Platz haben und sie sich damit in Zukunft nicht mehr beschäftigen möchte.

"Am Ende sagt das mehr über den Charakter der Person aus als über mich", machte sie gegenüber ihrer Community deutlich. Zum Wohle ihrer eigenen Familie möchte sie das Geschehene und Gesagte nun hinter sich lassen und nach vorne blicken.

Abschließend merkte Laura in ihrem ausführlichen Statement noch vielsagend an: "Der Klügere gibt nach und genau das is der Weg, den ich gehen möchte."

Zunächst einmal steht jetzt die vorerst letzte Tour ihres Liebsten an. Auf dem Konzert in Dortmund wird die 29-Jährige den Vater ihrer beiden Söhne sogar begleiten und hinter der Bühne unterstützen. Sarah hingegen ist am Wochenende krank geworden. Ein Zeichen?