Laura Maria Rypa muss ihren Fans etwas erzählen: "Ich hab ein Geheimnis"
Köln - Vier Hunde sind nicht genug - im Haus von Laura Maria Rypa (29) ist jüngst eine weitere Fellnase eingezogen. Das verriet die zweifache Mutter ihren Fans am Dienstag.
Schon am Mittag hatte Laura gegenüber ihren mehr als 950.000 Instagram-Followern angekündigt, dass sie ihrer Community "etwas sagen müsse" - und einige Stunden später voller Stolz den jüngsten Familienzuwachs vorgestellt.
In einem Video, in dem sie jeden ihrer vier Hunde - Mia, Akira, Prince und Nova - kuschelte und in dem es hieß, dass sie "ein Geheimnis habe", zeigte sie am Ende Hund Nummer fünf, augenscheinlich einen braunen Pudel-Mischling.
Auch den Namen des kleinen Vierbeiners verriet sie ihren Anhängern: Mammacita. Es handelt sich demnach offensichtlich um ein Weibchen.
Erst im Juni hatte sich Laura Hündin Nova zugelegt, damals noch gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33), von dem sie inzwischen bekanntlich getrennt ist.
Dass die Mutter zweier Söhne (ein und zwei Jahre alt) sich nun einen weiteren Hund angeschafft und sich damit eigenen Angaben zufolge einen Lebenstraum erfüllt hat, stieß jedoch nicht nur auf Jubelstürme unter ihren Fans.
Laura Maria Rypa wehrt sich gegen Kritik
Viele kritisierten die Entscheidung der Influencerin nämlich heftig, monierten unter anderem, dass sie ihre vier Hunde nach der Trennung von Pietro zeitweise in Pflege zu einem Hundetrainer gegeben hatte, ehe die Vierbeiner erst kürzlich wieder bei ihr einzogen, und unterstellten ihr somit Verantwortungslosigkeit.
Laura reagierte wenig später dann auch selbst auf die harsche Kritik, erklärte in der Kommentarspalte des Beitrags, dass sie sich entgegen der Kritik bewusst Zeit nehmen würde für ihre Tiere und dies einfach eine Frage der "Organisation" und der "Prioritätensetzung" sei.
"Für mich sind meine Hunde keine 'Arbeit', sie sind meine Ruhe, meine Kraft und mein größtes Glück. Ich arbeite viel von Zuhause, habe Unterstützung, wenn ich mal verreise, und meine Hunde bekommen alles, was sie brauchen. Liebe, Training, Auslauf, Aufmerksamkeit", stellte Laura klar und schob hinterher: "Manche nennen's verrückt, ich nenne es einfach mein Leben."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa