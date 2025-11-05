Laura Maria Rypa muss ihren Fans etwas erzählen: "Ich hab ein Geheimnis"

Köln - Vier Hunde sind nicht genug - im Haus von Laura Maria Rypa (29) ist jüngst eine weitere Fellnase eingezogen. Das verriet die zweifache Mutter ihren Fans am Dienstag.

In dieser Woche zog Hündchen Nummer fünf im Hause Rypa ein - ein kleiner Pudel-Mix. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Schon am Mittag hatte Laura gegenüber ihren mehr als 950.000 Instagram-Followern angekündigt, dass sie ihrer Community "etwas sagen müsse" - und einige Stunden später voller Stolz den jüngsten Familienzuwachs vorgestellt.

In einem Video, in dem sie jeden ihrer vier Hunde - Mia, Akira, Prince und Nova - kuschelte und in dem es hieß, dass sie "ein Geheimnis habe", zeigte sie am Ende Hund Nummer fünf, augenscheinlich einen braunen Pudel-Mischling.

Auch den Namen des kleinen Vierbeiners verriet sie ihren Anhängern: Mammacita. Es handelt sich demnach offensichtlich um ein Weibchen.

Erst im Juni hatte sich Laura Hündin Nova zugelegt, damals noch gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33), von dem sie inzwischen bekanntlich getrennt ist.

Dass die Mutter zweier Söhne (ein und zwei Jahre alt) sich nun einen weiteren Hund angeschafft und sich damit eigenen Angaben zufolge einen Lebenstraum erfüllt hat, stieß jedoch nicht nur auf Jubelstürme unter ihren Fans.