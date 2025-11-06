Laura Maria Rypa platzt der Kragen: "Kriegt euer Leben in den Griff"
Köln - Kaum hatte Laura Maria Rypa (29) ihr jüngstes Geheimnis ausgeplaudert, flatterten der Influencerin unzählige Negativkommentare ins Haus - auf Instagram ist der Zweifach-Mama daraufhin der Kragen geplatzt.
Erst am Mittwoch war die Ex von Pietro Lombardi (33) mit der Sprache herausgerückt und hatte ihren Fans erzählt, dass sie sich vor Kurzem Vierbeiner Nummer fünf ins Haus geholt hatte.
Das wiederum rief einige User auf den Plan, um Bedenken oder Frust in den Kommentaren abzuladen.
Zu viel für die unabhängige Unternehmerin! Via Instagram-Story pfefferte die 29-Jährige am Abend ordentlich zurück.
"Ich möchte nicht ausfallend werden, aber es könnte dazu kommen. (...) Das ist an die gerichtet, die dumme Kommentare schreiben und bei denen ich mir denke 'Kriegt euer Leben in den Griff und mischt euch nicht in meins ein'", platzt es eingangs aus der Wahl-Kölnerin heraus.
Besonders Reaktionen wie "Wie kannst du nur fünf Hunde haben?! Das ist so eklig" oder "Du wirst total überfordert damit sein - und dann hast du auch noch zwei kleine Kinder. Wie willst du dem Ganzen gerecht werden?" bringen die Social-Media-Bekanntschaft auf die Palme.
Laura Maria Rypa total in Rage
Auf Deeskalation schien sie anschließend aber weniger Lust zu haben - im Gegenteil.
"Entschuldigung, dass DU fünf Hunde und zwei Kinder nicht hinbekommst. Ich kriege es hin. Vielleicht hast Du vergessen, dass ich das Glück habe, von zu Hause aus zu arbeiten. Erzähl das mal meiner Oma! Meine Oma würde Dir den Vogel zeigen, wenn die hören würde, dass man damit überfordert sein sollte."
Einmal in Rage geplappert hatte es die Düsseldorferin sichtlich schwer sich selbst wieder einzufangen. "Es tut mir leid, aber die heutige Jugend weiß nicht mehr, was wirkliches Arbeiten ist", haut die Düsseldorferin vom Thron des Influencer-Daseins raus.
Für sie persönlich geht mit fünf Hunden und Kindern ein Traum in Erfüllung. "Für mich gibt es nichts Schöneres, als mit Tieren aufzuwachsen. (...) Die das nicht verstehen: Entfolgt mir bitte. Denn solche Leute wie Euch brauche ich hier nicht", heißt es zum Abschluss.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa