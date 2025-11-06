Laura Maria Rypa platzt der Kragen: "Kriegt euer Leben in den Griff"

Köln - Kaum hatte Laura Maria Rypa (29) ihr jüngstes Geheimnis ausgeplaudert, flatterten der Influencerin unzählige Negativkommentare ins Haus - auf Instagram ist der Zweifach-Mama daraufhin der Kragen geplatzt.

Um die Geschichte gehts: Laura Maria Rypa hatte am Mittwoch verraten ab sofort mit fünf statt vier Hunden zusammenzuleben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Erst am Mittwoch war die Ex von Pietro Lombardi (33) mit der Sprache herausgerückt und hatte ihren Fans erzählt, dass sie sich vor Kurzem Vierbeiner Nummer fünf ins Haus geholt hatte.

Das wiederum rief einige User auf den Plan, um Bedenken oder Frust in den Kommentaren abzuladen.

Zu viel für die unabhängige Unternehmerin! Via Instagram-Story pfefferte die 29-Jährige am Abend ordentlich zurück.

"Ich möchte nicht ausfallend werden, aber es könnte dazu kommen. (...) Das ist an die gerichtet, die dumme Kommentare schreiben und bei denen ich mir denke 'Kriegt euer Leben in den Griff und mischt euch nicht in meins ein'", platzt es eingangs aus der Wahl-Kölnerin heraus.

Besonders Reaktionen wie "Wie kannst du nur fünf Hunde haben?! Das ist so eklig" oder "Du wirst total überfordert damit sein - und dann hast du auch noch zwei kleine Kinder. Wie willst du dem Ganzen gerecht werden?" bringen die Social-Media-Bekanntschaft auf die Palme.