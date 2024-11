Laura Maria Rypa macht Fans Beauty-Geständnis: "Hast du Schönheits-OPs machen lassen?"

Köln - Laura Maria Rypa (28) legt bekanntlich großen Wert auf ihr Äußeres, von Eingriffen hält die Influencerin jedoch nichts. Bei Instagram äußerte sich Laura jüngst ausführlich zu dem Thema Schönheits-Operationen und offenbarte auch, weshalb sie an sich nie etwas machen lassen würde.

Laura Maria Rypa (28) verriet ihren Instagram-Fans jüngst, ob sie schon einmal einen Beauty-Eingriff vorgenommen hat. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Laura zeigt ihren mehr als 940.000 Instagram-Fans nicht nur regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter, sondern meldet sich hin und wieder auch mit Beauty- und Fashion-Tipps bei ihrer Community.

Als die schöne Kölnerin ihre Fans an diesem Wochenende zu einer Fragerunde bei Instagram eingeladen hatte, ergriffen diese prompt die Gelegenheit, Laura in Sachen Schönheits-OPs auf den Zahn zu fühlen.

Auf die Frage, ob die 28-Jährige sich schon einmal einem Beauty-Eingriff unterzogen habe, holte die Verlobte von Pietro Lombardi (32) dann zu einer ziemlich ehrlichen und ausführlichen Antwort aus.

"Nein", erklärte die Influencerin zunächst klipp und klar und fügte hinzu, dass sie diese Frage in Bezug auf sich nur schwer nachvollziehen könne.

"Ich finde, sowas fällt eigentlich immer direkt auf", so Laura, die aus einem ziemlich einfachen Grund auf Beauty-Eingriffe verzichtet: "Ich bleibe 'all natural', weil ich Angst habe, dass ich am Ende sch***e aussehe, haha", gab die 28-Jährige zu.