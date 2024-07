Spritzen, Medikamente und Rollstuhl: Laura Maria Rypa meldet sich aus Klinik

Laura Maria Rypa (28) wurde wegen des Risikos einer Frühgeburt strengste Bettruhe verordnet. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Bis vor wenigen Wochen verlief die zweite Schwangerschaft der Verlobten von Sänger Pietro Lombardi (32) noch problemlos, seit wenigen Tagen steht die baldige Zweifach-Mama jedoch unter strenger ärztlicher Beobachtung.

Nachdem die Influencerin ihren mehr als 880.000 Instagram-Fans am Anfang der Woche offenbart hatte, dass das Risiko, ihr zweites Kind vor der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt zu bringen, einfach zu hoch sei, meldete sie sich nun erneut bei ihren Anhängern.

"Ich gucke den ganzen Tag nur Serien und bin nur am Liegen, weil ich mich ja, so gut es geht, nicht bewegen soll", hatte die 28-Jährige mit ernster Miene in ihrer Story geschildert und erklärt, dass sie lediglich "ein paar Schritte" zum CTG laufen würden.

"Aber ansonsten, wenn ich woanders hin will, dann muss ich einen Rollstuhl nehmen", erklärte Laura, der die strenge Bettruhe offensichtlich zu schaffen macht. Doch nicht nur die!