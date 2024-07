Nach Schock-Diagnose: Sorgen um Laura Maria Rypa - Krankenhaus!

Sorgen um Laura Maria Rypa (28)! Die Influencerin liegt aktuell im Krankenhaus. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Die Verlobte von "Deutschland sucht den Superstar"-Juror Pietro Lombardi (32) hatte zuletzt schon über Unwohlsein geklagt.

Anschließend stellte sich heraus, dass Laura eine Trichterbildung habe, "was so nicht sein sollte". Diese entsteht, wenn sich der innere Muttermund öffnet. Was das genau bedeutet, erklärte die 28-Jährige ihren Fans: "Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da."

Und es scheint der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten nicht besser zu gehen, ganz im Gegenteil: Die Mutter des kleinen Leano (1) liegt jetzt im Krankenhaus!

"Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt bei euch melde. Wie ihr wisst, geht es mir nicht so gut. Ich bin tatsächlich seit gestern im Krankenhaus und war einfach zu erschöpft, um mich zu melden", schreibt Laura in ihrer Instagram-Story.

Weiter führt sie aus: "Leider sind einige Komplikationen aufgetreten, es ist derselbe Fall wie bei Leano."