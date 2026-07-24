RTL will Laura Rypa für Dating-Show: Ihre Antwort fällt eindeutig aus

Köln - Nach dem endgültigen Liebes-Aus mit Pietro Lombardi (34) ist Laura Maria Rypa (30) weiterhin Single. Ein neues Liebesabenteuer vor laufender Kamera? Für die Influencerin offenbar absolut ausgeschlossen - obwohl sie genau dafür jetzt angefragt wurde.

Laura Rypa (30) macht deutlich: Eine Teilnahme an einer Reality-Datingshow wie "Ex on the Beach" kommt für sie nicht infrage. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Wie Laura ihren Fans in einer Instagram-Story verriet, landete vor Kurzem eine überraschende Nachricht in ihrem Postfach. Eine Casting-Redakteurin der RTL Studios wollte sie für die achte Staffel von "Ex on the Beach" gewinnen.

In der Nachricht hieß es: "Aktuell sind wir für die 8. Staffel 'Ex on the Beach' auf der Suche nach sympathischen und attraktiven Singles, die sich unter Palmen verlieben möchten."

Außerdem erklärte die Redakteurin, dass sie bei der Kandidatensuche auf Lauras Profil gestoßen sei und sie sich "super" für das Format eignen würde.

Bei Laura sorgte die Anfrage allerdings nicht für Begeisterung – sondern eher für Verwunderung. Die 30-Jährige veröffentlichte die Nachricht kurzerhand in ihrer Story und machte deutlich, was sie davon hält.

"Leute, ich musste gerade echt kurz lachen. Wie kommt man bitte auf die Idee, dass ich jemals bei 'Ex on the Beach' oder einem ähnlichen Format mitmachen würde?", schrieb sie zu dem Screenshot.