Protz-Geschenk zum Geburtstag: Das gönnt sich Laura Maria Rypa aus eigener Tasche

Köln - Pünktlich zum 30. Geburtstag wird Laura Maria Rypa (30) nicht nur von allen Seiten mit Glückwünschen überhäuft, die Influencerin macht sich auch selbst das größte und sicher teuerste Geschenk von allen.

Anlässlich ihres 30. Geburtstages leistete sich Laura Maria Rypa einen neuen Flitzer von VW.

Erst am Montag hatten der Zweifach-Mama und Unternehmerin sämtliche Weggefährten gratuliert - auch Ex Pietro Lombardi (33) meldete sich mit rührenden Worten und einem kurzen Video zu Wort.

Das tollste Geschenk kam jedoch nicht von Freunden oder Familie. Das sicherlich größte Geschenk machte sich die Wahl-Kölnerin einfach selbst.

Wie sie via Instagram stolz verraten und gezeigt hat, hat sie sich einen nigelnagelneuen Wagen der Marke VW zugelegt. "Birthday mood 🎂 + neues Auto 🚗 = 30er-Zone erreicht 😅", schreibt sie als kurze Beschreibung.

Das passende Foto frisch vom Händler darf natürlich auch nicht fehlen. Zum Schutz der Privatsphäre steht sie samt langem hellen Mantel vor dem Kennzeichen ihres neuen Flitzers, Blick konzentriert, Pose einstudiert.