Protz-Geschenk zum Geburtstag: Das gönnt sich Laura Maria Rypa aus eigener Tasche
Köln - Pünktlich zum 30. Geburtstag wird Laura Maria Rypa (30) nicht nur von allen Seiten mit Glückwünschen überhäuft, die Influencerin macht sich auch selbst das größte und sicher teuerste Geschenk von allen.
Erst am Montag hatten der Zweifach-Mama und Unternehmerin sämtliche Weggefährten gratuliert - auch Ex Pietro Lombardi (33) meldete sich mit rührenden Worten und einem kurzen Video zu Wort.
Das tollste Geschenk kam jedoch nicht von Freunden oder Familie. Das sicherlich größte Geschenk machte sich die Wahl-Kölnerin einfach selbst.
Wie sie via Instagram stolz verraten und gezeigt hat, hat sie sich einen nigelnagelneuen Wagen der Marke VW zugelegt. "Birthday mood 🎂 + neues Auto 🚗 = 30er-Zone erreicht 😅", schreibt sie als kurze Beschreibung.
Das passende Foto frisch vom Händler darf natürlich auch nicht fehlen. Zum Schutz der Privatsphäre steht sie samt langem hellen Mantel vor dem Kennzeichen ihres neuen Flitzers, Blick konzentriert, Pose einstudiert.
Community feiert dickes Geburtstagsgeschenk
Ihre Community bekommt sich angesichts von so viel Frauenpower kaum ein vor Freude. Neben unzähligen Glückwünschen melden sich allerdings auch kritische User, die den Stauraum für fünf Hunde und zwei Kinder infrage stellen.
"Passt das wirklich mit den Hunden & Kids? Hätte auf 'nen Bus getippt", heißt es in einem humorvollen Kommentar.
Zeit, sich alle Kommentare und Nachrichten durchzulesen hat die frischgebackene 30-Jährige aber nicht, erklärt sie. "Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch. (...) ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Tut mir leid, dass ich nicht jedem antworten kann. Ich sehe eure Nachrichten und bin dafür unendlich dankbar", schreibt Laura in ihrer Instagram-Story.
Um welches Modell es sich bei ihrem neuen Gefährt handelt - darum dürfen sich ab sofort wohl die Experten streiten.
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures