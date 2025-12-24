Laura Maria Rypa in Tränen aufgelöst: Lombardi-Ex kurz vor Jahresende mit den Kräften am Ende
Köln - Für Laura Maria Rypa war das Jahr 2025 kein einfaches. Kurz vor Jahresende kommt es nochmal knüppeldick für die 30-Jährige. Grund dafür ist ihr Söhnchen Leano (2).
"Ihr lieben, ich weiß ehrlich nicht, wann ich das letzte Mal so am Ende mit meinen Kräften war", erklärt die zweifache Mutter ihren fast 950.000 Anhängern mit Tränen in den Augen bei Instagram.
Denn ihr zweijähriger Sprössling habe 40 Grad Fieber, Schüttelfrost und weine zwischendurch vor Schmerzen.
"Und ich muss einfach da sein, funktionieren, kuscheln, trösten. Obwohl es mir selbst extrem schlecht geht: Schüttelfrost, Gliederschmerzen, totale Erschöpfung", gibt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf weiter preis.
Am liebsten hätte sie den ganzen Tag geschlafen, aber das ginge nicht.
"Denn da ist noch Amelio, der Einzige von uns dreien, der topfit ist. Während Amelio geschlafen hat, war Leano wach und trotzdem musste ich alles wuppen. Alles halten. Alles tragen."
Laura Maria Rypa hat großen Respekt vor allen Müttern
Für Laura ein Grund, allen Müttern ihren Respekt auszusprechen. "Ganz egal, ob alleine, mit Partner oder irgendwo dazwischen. Wir Mamas machen einen so unfassbar krassen Job. Den schönsten, aber auch den schwersten", so die Influencerin, die jüngst 30 Jahre jung geworden ist. Das habe sie selbst wieder deutlich gespürt.
Zum Glück sei Amelio dann irgendwann eingeschlafen und sie habe sich mit Leano ins Bett legen können. Und, um ihren Hatern zuvorzukommen, gibt sie freiwillig noch ein Detail zu.
"Und ja, ich bin ehrlich: Leano schaut gerade einen Kinderfilm auf dem Handy, damit ich wenigstens ein paar Minuten zur Ruhe komme", verrät Laura.
Sie wisse wirklich nicht, wie Mama das alles schaffen. Aber sie tun es jeden einzelnen Tag. "Seid stolz auf euch da draußen. Ihr geb alles, ihr geht über eure Grenzen, ihr stellt euch selbst hinten an - aus Liebe", macht die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33), der auch der Vater der beiden Kinder ist, abschließend klar.
