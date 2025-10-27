Laura Maria Rypa schonungslos ehrlich: Darum hat sie so wenig Freunde
Köln - Im August 2024 ist Laura Maria Rpya (29) zum zweiten Mal Mutter geworden. Seitdem hat sich ihr Leben noch einmal verändert. Das scheint sich auch in den Beziehungen zu ihren Freundinnen widerzuspiegeln.
Denn am Sonntagmittag (26. Oktober) hat die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf mal wieder Fragen ihrer zahlreichen Anhänger beantwortet.
Eine Sache, die einem Fan auf der Zunge brannte, war, ob sie nach ihrer Schwangerschaft noch viele Freundinnen habe, denn bei ihr sei es so, dass sie seit dem sie Mama ist, irgendwie keine mehr habe.
Und die Ex-Freundin des einstigen Gewinners von "Deutschland sucht den Superstar", Pietro Lombardi (33) nimmt kein Blatt vor den Mund und antwortet schonungslos ehrlich.
"Ehrlicherweise nein", gesteht die 29-jährige Zweifach-Mama ihren rund 956.000 Followern auf Instagram.
Allerdings sei das aber auch gut so, denn es falle der Influencerin nicht leicht, Menschen zu vertrauen.
Laura Maria Rypa macht ihrer besten Freundin eine Liebeserklärung
"Ich habe meinen kleinen Kreis und der reicht mir aus", verrät Laura auf Nachfrage weiter.
Lieber habe sie nur wenige Freunde, auf die sie sich zu hundert Prozent verlassen könne, als hundert falsche Freunde.
Eine, der sie jedoch immer vertraut, ist ihre beste Freundin Larissa Schlieper.
"Seitdem ich Mama bin, hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht", macht Laura klar und verrät, dass nicht jeder in ihrem Leben geblieben sei. "Aber du bist geblieben. Ohne zu urteilen. Ohne zu zweifeln. Mit unendlich viel Verständnis und Liebe", macht die Moderatorin eine rührende Liebeserklärung.
Auch wenn sich die beiden nicht jeden Tag sehen oder hören, wisse Laura tief in ihrem Herzen, dass sie sich immer auf ihre beste Freundin verlassen könne.
"Und ich hoffe, du weißt, dass ich dasselbe für dich tun würde. Wenn du mich brauchst, lasse ich alles stehen und liegen. Weil es nichts Wichtigeres gibt, als füreinander da zu sein", macht sie abschließend klar.
Titelfoto: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)