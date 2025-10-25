Nach Tod ihrer Langohren: Laura Maria Rypa bricht erneut in Tränen aus
Köln - Erst kürzlich hat Laura Maria Rypa (29) über den Tod von zwei ihrer vier Langohren berichtet. Nach dem großen Verlust hat sich die Ex-Freundin von Pietro Lombardi (33) wieder mit kullernden Tränen gemeldet - allerdings sind es dieses Mal Freudentränen.
Denn die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf hat nach langer Zeit endlich ihre Vierbeiner wiedergesehen.
"Aufgrund der ganzen Umstände blieb mir nichts anderes übrig, ich konnte meine Hunde so lang nicht bei mir haben", schreibt die Social-Media-Bekanntheit zu einem Video, welches sie mit ihren rund 956.000 Anhängern auf Instagram teilt.
Auf dem Clip ist das Wiedersehen der Tierliebhaberin mit den Hunden zu sehen. Diese hatten nach der Trennung von dem ehemaligen Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" vorübergehend bei ihrem Hunde-Trainer gelebt, da die damalige Wohnsituation es nicht zugelassen habe, sie mitzunehmen.
"Als ich gepfiffen habe, haben sie sich erst suchend umgeschaut und dann realisiert, dass ich es bin", schildert die Zweifach-Mama den Moment, als ihre Vierbeiner sie wiedergesehen haben.
Laura Maria Rypa ist ins neue Zuhause eingezogen
In diesem Moment seien ihr die Tränen gekommen, denn diese Freude, dieses Wedeln und dieses pure Glück bei ihren Fellnasen zu sehen, das sei alles.
"Ich hab sie so sehr vermisst. Und ich glaube, nur Menschen, die Tiere haben, verstehen, was das bedeutet", schwärmt Laura weiter.
Und es gibt auch einen guten Grund, dass die Influencerin ihre Hunde endlich wiedersehen kann. Denn nach langem Warten hat sie endlich die neuen vier Wände, welche eigentlich das Zuhause mit Pietro und den gemeinsamen Kindern Leano (2) und Amelio (1) werden sollten, bezogen.
"Und heute war endlich der Moment, auf den ich so lange gewartet hab. Die erste Nacht im neuen Zuhause ... für mich, für die Kinder und auch für die Hunde", schreibt die Ex-Freundin von Fußball-Star Weston McKennie (27) abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)