Großer Verlust für Laura Maria Rypa: Lombardi-Ex trauert um ihre Langohren

Seit einigen Monaten fehlt der Kaninchen-Content auf dem Instagram-Kanal von Laura Maria Rypa vollständig. Nun hat sie den traurigen Grund dafür verraten.

Von Jonas Reihl

Köln - Aufmerksamen Fans von Laura Maria Rypa (29) wird es nicht entgangen sein: Seit einigen Monaten fehlt auf den Social-Media-Kanälen der Ex von DSDS-Star Pietro Lombardi (33) jeglicher Content zu ihren geliebten Kaninchen. Jetzt ist klar, warum.

Für die Langohren hatte Laura Maria Rypa (29) sogar ein eigenes Zimmer in ihrer Kölner Villa hergerichtet. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, 2) Der 29-Jährigen falle es zwar schwer, darüber zu sprechen, weil das Thema für sie "mit viel Trauer, Schuldgefühlen und Angst vor Vorwürfen" verbunden sei. Aber sie wolle ihre Fans nicht länger im Dunkeln lassen. Daher hat sich die Influencerin am Dienstag in einem langen Statement an ihre Instagram-Community gewandt und verraten: Zwei ihrer Hoppelhasen sind vor einiger Zeit gestorben. Die übrigen seien anschließend so traumatisiert gewesen, dass Laura Maria sie in fremde Obhut geben musste. Woran die Kaninchen verstorben sind, war für die Blondine zunächst unklar. "Es gab keine sichtbaren Anzeichen, nichts, was uns gewarnt hätte", berichtet sie. Laura Maria Rypa Liebeserklärung von Laura Maria Rypa: Doch der Adressat ist nicht Pietro Lombardi Erst eine Obduktion habe schließlich ein Ergebnis gebracht: Die Tiere litten an einem Befall von Würmern in Magen und Darm. Eine Vorstellung, die das Herz von Laura Maria "bis heute zerreißt", betont sie.

Am Dienstag veröffentlichte Laura Maria ein langes Statement auf ihrem Instagram-Kanal. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, 3)

Darum hat Laura Maria Rypa die überlebenden Kaninchen einer fremden Frau anvertraut