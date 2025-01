Laura Maria Rypa spricht Gefühls-Klartext: Hatte sie nach Geburt von Amelio Depressionen?

Mit diesen ehrlichen Worten hat Laura Maria Rypa auf die Frage eines Followers reagiert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Lange Zeit galten Depressionen als absolutes Tabu-Thema innerhalb der Gesellschaft. Inzwischen sprechen immer mehr Menschen über die heimtückische Krankheit - so auch Laura Maria Rypa.

Auf die Frage eines Followers, der während einer Fragerunde wissen wollte, ob die 29-Jährige "vor allem nach den Geburten" an Depressionen gelitten habe, holte die Verlobte von Pietro Lombardi (32) zum ehrlichen Statement aus.

Sie könne das, was nach der Geburten in ihrem Kopf los gewesen sei, zwar nicht genauer betiteln, aber ausschließen könne sie es auch nicht. "Was heißt Depressionen? Ich weiß nicht genau, was es für eine Zeit nach der Geburt war. Ob es an meinen Hormonen lag, ob es eine Depression war, ich kann es euch wirklich nicht genau sagen."

Eine Sache wisse sie im Rückblick hingegen deutlich: Irgendetwas hat nach der Geburt von Sohn Amelio nicht gepasst.