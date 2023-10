Laura Maria Rypa verrät ihre Ticks und gesteht: "Pietro hasst es!"

Köln - Laura Maria Rypa (27) plaudert aus dem Nähkästchen und verrät, auf welche Rituale sie in ihrem Alltag nicht mehr verzichten kann. Von einer Sache ist ihr Verlobter so gar nicht begeistert!

Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) basteln weiter an ihrer gemeinsamen Zukunft und haben sich ein aus gekauft. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa, Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Die 27-jährige Influencerin aus Düsseldorf und "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (31) könnten derzeit wohl kaum glücklicher sein. Aus dem einstigen "On/Off"-Paar ist spätestens mit der Geburt von Söhnchen Leano eine kleine Familie geworden.

Erst kürzlich vollzogen Laura und ihr Partner den nächsten Schritt und kauften sich ein Eigenheim, wo sie demnächst für unvergessliche Momente für die Ewigkeit sorgen wollen. Bis zum endgültigen Einzug gibt es jedoch noch allerhand zu tun.

Doch ganz egal, in welchen vier Wänden, mit den vorhandenen Marotten seiner Liebsten wird Pietro wohl auch in Zukunft leben müssen. Um welche es sich dabei genau handelt, verrät die Beauty in einer neuen Fragerunde auf Instagram.

Unter anderem möchte ein Fan von Laura wissen: "Hast du irgendeinen Tick?" Da muss die 27-Jährige offenbar nicht lange überlegen und offenbart: "Mmh … ja, zwei sogar!" Anschließend geht die Beauty weiter ins Detail.

"Jeden Morgen trage ich mir sofort nach dem Aufstehen Lippen-Öl auf!", gesteht die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft mit polnischen Wurzeln und ergänzt eine pikante Zusatzinformation: "Pietro hasst es!"