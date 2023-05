Laura Maria Rypa spricht über Still-Erfahrung: "Hatte extreme Schmerzen"

Köln – Seitdem Laura Maria Rypa (27) Mutter ist, dreht sich in ihrem Leben fast alles um Söhnchen Leano Romeo. Logisch, dass ihre zahlreichen Fans etliche Fragen haben.

Laura Maria Rypa (27) genießt das Leben als Neu-Mama. © Montage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

Die Verlobte von Pietro Lombardi (30) ist eine waschechte Vollblut-Mama. Sie verbringt nur wenige Momente ohne ihren im Januar zur Welt gekommenen Sohn.



Durch ihre Selbstständigkeit als Influencerin kann sie ihr Mutter-Dasein und das Berufsleben geschickt miteinander kombinieren. So kann sie sich in ruhigeren Momenten unter anderem Zeit für Fragen aus der Community nehmen - und die gibt es zuhauf. Was den Fans vor allem unter den Nägeln brannte: Lauras Still-Erfahrungen mit ihrem ersten Kind.

Denn die 27-Jährige stillt ihren jungen Sohn und macht dabei ihre ganze eigenen Erfahrungen. So wollte ein Fan von der Influencerin wissen, wie oft sie abpumpe. "Vor einigen Monaten habe ich nach dem Stillen noch 15 Minuten abgepumpt. Inzwischen pumpe ich nur noch ab, wenn er die Flasche bekommt, um die Brust zu leeren", erklärte Laura.

Darauf folgte prompt eine vorwurfsvolle Frage eines weiteren Fans: "Warum bekommt Leano die Flasche, wenn du ihn stillen könntest?"