Laura Maria Rypa teilt süße Mutter-Sohn-Fotos, doch Fans laufen beim Anblick Sturm

Köln – Mensch, ist der groß geworden! Laura Maria Rypa (27) zeigt im Netz mit einem süßen Mutter-Sohn-Schnappschuss, wie sehr ihr Baby bereits gewachsen ist, doch viele Fans haben an den niedlichen Fotos etwas auszusetzen und äußern heftige Kritik.

Laura Maria Rypa (27) sorgt mit diesen Fotos für einen Aufschrei der "Mama-Mafia". © Montage: Instagram/Laura Maria Rypa

Rund zwei Monate ist es inzwischen her, dass der kleine Leano das Licht der Welt erblickt und das Leben seiner Eltern auf den Kopf gestellt hat. Nach einer Funkstille in der Zeit nach der Geburt teilen Laura und ihr Verlobter Pietro Lombardi (30) inzwischen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben.

Erst jüngst verriet der DSDS-Juror etwa, dass sein Erstgeborener, Alessio, ganz verrückt nach seinem sieben Jahre jüngeren Brüderchen ist. Und auch Mama Laura würde ihren Kleinen wohl am liebsten immerzu im Arm halten und nie wieder loslassen. Dabei ist das inzwischen (im wahrsten Sinne des Wortes) kein leichtes Unterfangen mehr.

Leano ist in seinen wenigen Lebenswochen als Frühchen nämlich schon ganz schön groß geworden. "Er wächst so schnell", musste Laura jüngst feststellen.

Zum Beweis teilte sie zwei Selfies von sich, auf denen sie den Wonneproppen mit nur einem Arm liebevoll an sich drückt. Doch etliche Fans liefen beim Anblick in den Kommentaren Sturm - aus einem ganz bestimmten Grund.