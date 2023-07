Laura Maria Rypa teilt zuckersüßes Urlaubsfoto, ein Detail an Leano wirft Fragen auf

Im Pool ihrer griechischen Luxus-Villa nutzten die beiden einen Moment der Zweisamkeit, um die wohl berühmteste Hebefigur der Filmgeschichte nachzustellen. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Doch auch ohne Blick auf sein Gesicht entdeckten die Fans sofort einige Veränderungen an dem kleinen Wonneproppen. Sie fragten unter anderem: "Hatte Leano nicht mal mehr Haare?" oder "Was ist mit den Haaren passiert?"

Auf der Aufnahme sieht es in der Tat so aus, als hätte man dem Säugling den Schädel kahl rasiert. Vermutlich täuscht der Eindruck aber auch nur. In den ersten Lebensmonaten verlieren Babys Haare. Dies ist ganz normal.

In der ersten Phase des Haarzyklus wachsen die Haare, kommen in der zweiten Phase zur Ruhe und werden in der dritten Phase abgestoßen. Gut möglich, dass Leano also tatsächlich weniger Haare auf dem Kopf hat als auf früheren Fotos.

Der Community stach beim Anblick des Mutter-Sohn-Gespanns jedoch noch weitere Details ins Auge. "Der Kleine hat zugenommen", freute sich eine Nutzerin. Andere stellten wiederum fest, dass Leano "einen Schub gemacht" habe und "ordentlich gewachsen" sei.