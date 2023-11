Laura Maria Rypa überglücklich: "Kleine Dinge, große Bedeutung"

Köln - Laura Maria Rypa (27) war in dieser Woche mächtig stolz auf Sohnemann Leano (10 Monate) - und das wollte die Influencerin auch ihren Fans nicht vorenthalten. So teilte Laura ein niedliches Video ihres Sprösslings, das für Begeisterung sorgte.

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) sind seit Januar 2023 Eltern des kleinen Leano. © Instagram/lauramaria.rpa

Bei Instagram liefert die Verlobte von Pietro Lombardi (31) ihren mehr als 795.000 Fans täglich Einblicke in ihr Familienleben und zeigt dabei auch immer wieder den kleinen Leano, der sich seit seiner Geburt im Januar dieses Jahres prächtig entwickelt.

Der kleine Erdenbürger ist inzwischen richtig mobil, macht daheim die Lombard'sche Villa unsicher und erkundet währenddessen fleißig seine Umgebung, wie Laura ihren Anhängern schon häufig in ihren Storys gezeigt hatte.

Am Montag war die 27-Jährige jedoch ganz besonders stolz auf ihr Söhnchen!

In Lauras neuestem Instagram-Video war die Blondine an der Seite des kleinen Leano zu sehen. Die beiden hatten sich augenscheinlich gerade in einem Indoor-Spielplatz vergnügt, als der Lombardi-Sprössling Lauras Fans seinen neuesten Entwicklungsschritt präsentierte und sich ganz alleine an einem Schaumstoff-Baustein hochzog.

"Kleine Dinge, große Bedeutung", schrieb Laura zu dem Clip, in dem sie die Anstrengungen ihres Söhnchen mit einem Applaus und einem strahlenden Lächeln honorierte.