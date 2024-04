Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi verraten Baby-Geschlecht: Es wird ein ...

Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (31) spannten ihre Fans am Mittwoch nicht länger auf die Folter und verrieten das Geschlecht ihres zweiten Babys. © Instagram/lauramaria.rpa

Für die feierliche Verkündung gegenüber ihrem Liebsten hatte sich die Blondine etwas ganz Besonderes einfallen lassen, wie ihre Fans am Mittwochabend zu sehen bekamen.



So teilte die 28-Jährige einen Clip mit ihren Anhängern, auf dem sie gemeinsam mit Pie vor einem Fernseher Platz genommen hatte.

Auf dem Bildschirm erschien zunächst eine berühmte Szene aus "König der Löwen", ehe ein Countdown anlief und schließlich verkündete: "Es wird ein Junge!"

Pietro fiel seiner Laura nach der Offenbarung des Baby-Geheimnisses sofort in die Arme und schien sich riesig zu freuen. "Diesmal wollten wir keine große Feier, sondern diesen besonderen Moment nur für uns beide haben", erklärte die Influencerin zu dem Clip. "Wir freuen uns so sehr auf unser gemeinsames Baby No. 2".