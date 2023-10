Laura Maria Rypa verrät intimes Körper-Detail: Es geht um ihre Brüste

Der kleine Sohn von Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) ist schon neun Monate alt. © Instagram/Laura Maria Rypa

In einer Instagram-Fragerunde mit ihren knapp 790.000 Fans wurde die hübsche Lombardi-Liebste jüngst nachdenklich.

"So ein komisches, aber auch schönes Gefühl. In drei Monaten ist Leano schon ein Jahr alt", sinnierte sie in einer Story. "Die Zeit vergeht so schnell!"

Wie fleißig ihr Söhnchen wächst und gedeiht, haben Laura und Pietro erst kürzlich auf ihren Profilen gezeigt. Neben der inzwischen schon stattlichen Größe des Promi-Sprösslings sorgte hierbei vor allem sein extravagantes Outfit von einer kostspieligen Designer-Marke bei den Usern für Aufsehen.

Jetzt nutzte eine Followerin ihre Gelegenheit in der Fragerunde, um bei Laura nachzuhaken. Dabei ging es jedoch nicht etwa um Leanos modische Vorlieben, sondern vielmehr um Lauras Erfahrungen als frischgebackene Mama. Oder direkt gefragt: "Hast du durch das Stillen eine andere Oberweite bekommen?"

Tatsächlich ließ eine Antwort der Pietro-Verlobten nicht lange auf sich warten und fiel zudem noch erstaunlich offenherzig aus.