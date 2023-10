Pietro Lombardi macht verdächtige Andeutung: Ist Laura Maria Rypa ein zweites Mal schwanger?

Köln - Hat Pietro Lombardi (31) in nur wenigen Worten die kleine Bombe platzen lassen? Ein Foto mit Söhnchen Leano lässt den Sänger zum wiederholten Male von einer größeren Familie träumen. Ist Laura Maria Rypa (27) etwa wieder schwanger?

Innerhalb von nur neun Monaten hat Leano einen echten Sprung gemacht - findet auch Papa Pietro Lombardi. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Die freie Zeit ohne Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar", Konzerte oder andere TV-Verpflichtungen scheint der 31-Jährige aktuell in vollsten Zügen zu genießen.

Samt Sack und Pack machte sich der Halbitaliener nur wenige Stunden nach der putzigen Kratz-Attacke durch Leano auf den Weg zu einem mehr als beliebten Reiseziel.

Den DSDS-Juror der kommenden Staffel verschlug es nämlich an der Seite seiner Dauer-Verlobten Laura Maria an den Erlebnisbauernhof "Gertrudenhof" in Hürth.

Auf Instagram ließ der Papa von Alessio (8) mit einem zuckersüßen Schnappschuss die Familienzeit noch einmal Revue passieren und machte dabei eine ganz verrückte Andeutung.



"Mein Kleiner ❤️👨‍👦‍👦 Und bald kommt dann vielleicht eine kleine Prinzessin 🤣❤️ vorher höre ich nicht auf 👍🏻" Bitte, was? Kommt im Hause Lombardi/Rypa schon bald ein zweiter kleiner Erdenbewohner auf die Welt?