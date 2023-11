Laura Maria Rypa warnt Fans nach Hunde-Kauf: "Unterschätzt diese Rasse nicht"

Köln - Laura Maria Rypa (27) ist mittlerweile stolze Besitzerin von drei Vierbeinern. Bei Instagram ging die Hundenärrin nun näher auf die Rassen ein, für die sie sich entschieden hatte - und ließ es nicht nehmen, im selben Zuge eine Warnung an ihre Fans auszusprechen!

Laura Maria Rypa (27) stellte das jüngste Familienmitglied bei Instagram vor. © Instagram/lauramaria.rpa

Seit vielen Jahren wird Laura nun schon von ihrer kleinen Zwergspitz-Dame Mia begleitet, im Oktober 2020 kam mit Akita-Inu-Hündin Akira ein weiterer Vierbeiner dazu.

Doch alle guten Dinge sind bekanntlich drei!

Erst vor wenigen Tagen hatte die Verlobte von Pietro Lombardi (31) mit Welpe Prince das neueste Familienmitglied vorgestellt und einen Schnappschuss des niedlichen Junghunds mit ihren mehr als 790.000 Instagram-Fans geteilt, der für regelrechte Begeisterungsstürme bei ihren Anhängern sorgte.

Was dabei allerdings sofort auffiel, war die stattliche Größe des Hundes, der schon jetzt ziemlich groß gewachsen war. So fragten sich viele Fans in der Kommentarspalte des Beitrags, welcher Rasse Prince eigentlich angehöre.

Nachdem Laura diesbezüglich zunächst keinen Ton verloren hatte, verriet sie wenig später in ihrer Story, dass es sich um einen Boerboel handle - eine südafrikanische Rasse, die es nach Angaben der Influencerin nicht zu unterschätzen gilt.

So richtete die Mutter eines Sohnes einen flammenden Appell an ihre Community und warnte davor, sich blauäugig auf die Tiere einzulassen!