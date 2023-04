Laura Maria Rypa wundert sich über Verhalten von Leano, dann sieht sie plötzlich DAS!

Köln - Laura Maria Rypa ist verwundert. Ihr Baby legt derzeit ein ungewohnt weinerliches Verhalten an den Tag. Doch dann macht die 27-Jährige plötzlich eine überraschende Entdeckung!

Laura Maria Rypa (27) wurde am 8. Januar 2023 zum ersten Mal Mutter. Jetzt hat der kleine Leano seinen ersten Meilenstein erreicht. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, Bildmontage)

Die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (30) blüht in ihrer Rolle als frischgebackene Mama regelrecht auf. Am 8. Januar 2023 erblickte ihr gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt, seitdem genießt das Paar die kostbare Zeit mit dem kleinen Leano in vollen Zügen.

Auf Instagram gewährt vor allem Laura immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln ihre rund 794.000 Fans nicht mit ihrem strahlenden Lächeln und neuem Baby-Content verzaubert.

Jüngst stand die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft jedoch vor einem Rätsel. Das Verhalten ihres sonst so genügsamen und friedliebenden Sohnes hatte sich verändert. "Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum er quengeliger ist als sonst, warum er so viel weint", offenbarte Laura in ihrer Instagram-Story.

Die Lösung des Rätsels hatte sie aber eigentlich schon in der vorherigen Sequenz verraten. Denn darin hatte die hübsche Blondine bereits eine Aufnahme von Leanos Mundraum geteilt. "OMG (Oh, mein Gott)", schrieb die 27-Jährige dazu.