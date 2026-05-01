Alleinerziehende Laura Maria Rypa am Ende ihrer Kräfte: Jetzt zieht sie die Reißleine
Köln - Laura Maria Rypa kann nicht mehr: Die Allein-Verantwortung für zwei kleine Kinder und der öffentliche Zoff mit ihrem Ex haben die 30-Jährige mürbe gemacht. Jetzt zieht sie die Reißleine!
Auf Instagram gab die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft aus Düsseldorf ihren Followern einen schonungslos ehrlichen Einblick in ihre derzeitige Lebenssituation. "Alleinerziehend ist in solchen Momenten besonders hart", klagte sie in ihrer Story.
Dann nannte sie weitere Details: "Amelio hat wieder Fieber, wird gefühlt alle 5-10 Minuten wach. Und trotzdem gibt es keine 'Pause'. Kein Abgeben. Kein 'Kannst du kurz übernehmen?'", schreibt die 30-Jährige über ihren Alltag. Das dazugehörige Foto zeigt Laura erschöpft mit ihrem Sohn auf dem Arm.
Unterstützung in Bezug auf ihren Nachwuchs scheint sie aktuell keine zu bekommen. Zumindest in den Nächten ist die Influencerin ganz auf sich allein gestellt. Von Kindesvater Pietro Lombardi (33) hatte sie sich im August 2025 getrennt.
Die letzten Wochen seien extrem herausfordernd gewesen: "Es war viel, die Kinder waren krank, ich habe gemerkt, wie ausgelaugt ich bin und irgendwie ist meine Kreativität komplett weg." Besonders alarmierend: "Mein Kopf fühlt sich leer an", gesteht sie ehrlich.
Laura Maria Rypa gönnt sich bewusste Social-Media-Auszeit
Lauras persönliche Belastungsgrenze ist längst erreicht. "Ich finde, man merkt, wenn ich nicht ganz bei mir bin", gab sie in ihrer Instagram-Story weiter offen und ehrlich zu. Nach langem Überlegen zieht sie jetzt die Reißleine.
"Deswegen nehme ich mir jetzt auch ganz bewusst eine kleine Auszeit, um einfach wieder runterzukommen, neue Energie zu tanken und wieder Inspiration zu finden", ließ die Parfüm-Creatorin ihre besorgte Community wissen.
Komplette Funkstille werde aber nicht herrschen: "Ich werde zwischendurch mal was posten, einfach als kleines Lebenszeichen, dass alles gut ist." Für sie stehe jetzt vor allem eines im Fokus: wieder bei sich selbst ankommen.
Laura und Pietro waren zuletzt auf ihren Social-Media-Kanälen (mal wieder) heftig aneinandergeraten. Einige Podcast-Aussagen ihres Verflossenen in Bezug auf den jüngsten Eigenheim-Deal waren ihr übel aufgestoßen. Anschließend eskalierte der Streit.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)