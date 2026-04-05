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Tacheles von Laura Maria Rypa: Kleines Detail fällt bei Thema besonders auf

Influencerin Laura Maria Rypa will ihren Ex Pietro Lombardi offenbar ganz weit weg von sich halten. Das wird bei ihrer Fragerunde auf Instagram deutlich.

Von Michael Kneifler

Köln - Laura Maria Rypa (30) hautnah: Die Unternehmerin und Influencerin hat in einem neuen Frage-Antwort-Spielchen Einblicke in ihre eigenen vier Wänden gegeben. Unter anderem die Frage danach, ob in Sachen Traumhaus alle Fronten geklärt sind, hat ihre Fans dabei besonders interessiert.

Nach unzähligen On-off-Dramen haben Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) schon im vergangenen August ihr Liebes-Aus öffentlich gemacht.
Nach unzähligen On-off-Dramen haben Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) schon im vergangenen August ihr Liebes-Aus öffentlich gemacht.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit mehr als einem halben Jahr gehen "Pie" und Ex Laura inzwischen schon getrennte Wege - auch in sämtlichen Grundbüchern.

Nachdem die Zweifach-Mama schon vor Wochen über den mit Pietro geplanten Neubau gesprochen hatte, stellt die 30-Jährige jetzt noch einmal klar, dass ihr Ex-Verlobter nichts mehr mit der Villa zu tun habe.

"Wir haben das Haus damals ganz normal zu gleichen Teilen gekauft - also 50/50. Inzwischen habe ich seinen Anteil übernommen und ihm seine 50 Prozent abgekauft, da ich mit den Kindern und den Hunden weiterhin hier lebe", erklärt die Single-Mama auf Nachfrage in ihrer Instagram-Story.

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Laura Maria Rypa Kryptisches Zeichen von Laura Maria Rypa: Wen oder was meint sie mit diesen Worten?

Ihren Fans dürfte eine Sache dabei besonders auffallen: Die Influencerin nennt Pietro Lombardi (33) nicht einmal beim Namen, hält so offenbar Distanz zum Papa ihrer beiden Kinder.

Religion seelische Stütze für Laura Maria Rypa

Die Unternehmerin geht seitdem nur mit ihren Kindern und Hunden durchs Leben.
Die Unternehmerin geht seitdem nur mit ihren Kindern und Hunden durchs Leben.  © IMAGO / Panama Pictures

Offenbar ebenfalls aufgefallen sind ihrer Community die religiösen Zitate der letzten Wochen.

"Ich habe meinen Weg zurück zu Gott gefunden, den ich lange Zeit vernachlässigt habe. Gerade in letzter Zeit habe ich gemerkt, wie sehr ich ihn eigentlich brauche", stellt die Düsseldorferin klar.

Tatsächlich habe auch ein tiefes Gespräch "mit jemandem" dazu beigetragen, dass ihre religiöse Ader wieder fließen könne. "Das hat mir viel bedeutet und darauf bin ich stolz, weil es mir gezeigt hat, dass ich wieder näher zu diesem Teil von mir gefunden habe."

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Laut der Selfmade-Unternehmerin habe ihr Hang zur Religion auch dazu beigetragen, besser mit Hass im Netz umzugehen und kritische Kommentare unbekannter Internet-Trolle besser an sich abprallen zu lassen.

Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures

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