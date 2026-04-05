Tacheles von Laura Maria Rypa: Kleines Detail fällt bei Thema besonders auf

Köln - Laura Maria Rypa (30) hautnah: Die Unternehmerin und Influencerin hat in einem neuen Frage-Antwort-Spielchen Einblicke in ihre eigenen vier Wänden gegeben. Unter anderem die Frage danach, ob in Sachen Traumhaus alle Fronten geklärt sind, hat ihre Fans dabei besonders interessiert.

Nach unzähligen On-off-Dramen haben Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) schon im vergangenen August ihr Liebes-Aus öffentlich gemacht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit mehr als einem halben Jahr gehen "Pie" und Ex Laura inzwischen schon getrennte Wege - auch in sämtlichen Grundbüchern.

Nachdem die Zweifach-Mama schon vor Wochen über den mit Pietro geplanten Neubau gesprochen hatte, stellt die 30-Jährige jetzt noch einmal klar, dass ihr Ex-Verlobter nichts mehr mit der Villa zu tun habe.

"Wir haben das Haus damals ganz normal zu gleichen Teilen gekauft - also 50/50. Inzwischen habe ich seinen Anteil übernommen und ihm seine 50 Prozent abgekauft, da ich mit den Kindern und den Hunden weiterhin hier lebe", erklärt die Single-Mama auf Nachfrage in ihrer Instagram-Story.

Ihren Fans dürfte eine Sache dabei besonders auffallen: Die Influencerin nennt Pietro Lombardi (33) nicht einmal beim Namen, hält so offenbar Distanz zum Papa ihrer beiden Kinder.