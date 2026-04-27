Laura Maria Rypa rechnet mit Ex Pietro Lombardi ab: Wahrheit sagen oder Klappe halten
Köln - Das Drama bei Laura Maria Rypa (30) und Ex-Freund Pietro Lombardi (33) geht weiter! Nach dem Klartext um Lauras Karriere-Türöffner und den Hauskauf ist die Influencerin inzwischen auf einer ganz persönlichen Ebene vom Papa ihrer beiden Söhne enttäuscht.
Auch ein knappes Dreivierteljahr nach der medienwirksamen Trennung im August des Vorjahres kommen Laura und "Pie" einfach nicht zur Ruhe.
Das liegt aktuell daran, dass sich der Sänger im Podcast "Patchwork Boys" mit Kumpel Olli Pocher (48) nach einem Verbal-Angriff des Comedians nicht ausdrücklich vor seine Verflossene gestellt und sie verteidigt haben soll.
"Wenn ich wirklich so ein schlechter Mensch wäre, wie es hier unterschwellig rüberkommt, warum warst du dann sechs Jahre an meiner Seite? Warum haben wir zwei Kinder zusammen?", stellt die Unternehmerin in ihrem Wut-Post in den Raum.
Nach Aussage der Düsseldorferin solle Pietro nicht vergessen, was insbesondere ihre Familie im Laufe der Jahre alles für ihn gemacht habe. "Ich habe lange an das Gute geglaubt und dich oft genug in Schutz genommen, auch öffentlich, und das weißt du ganz genau."
Ob sie damit die Skandal-Nacht vom 7. Oktober 2024 andeutet?
Laura Maria Rypa hat genug von mutmaßlichen Lügen
Schmutzige Wäsche öffentlich zu waschen scheint Laura Maria Rypa - trotz eines extrem ausführlichen und persönlichen Statements auf Instagram - nicht zu wollen.
Stattdessen möchte die 30-Jährige sämtliche Einzelheiten gerne im dunklen Kämmerlein lassen, um nicht noch mehr Ärger zu erzeugen. "Ich werde hier keine privaten Dinge ausschlachten. Aber ich lasse mich nicht weiter ein Bild überstülpen, das so nicht der Wahrheit entspricht", erklärt sie.
Für die Zukunft wünsche sie sich daher nur eine Sache: dass "Pie" öffentlich die Klappe hält und nicht weiter gegen sie schießt - erst recht nicht vor und mit Olli Pocher. "Also bitte, wenn du über mich sprichst, dann bleib bei der Wahrheit und hör auf, den Weg über andere zu gehen, nur damit du selbst besser dastehst."
Mit seiner nüchternen Reaktion, dass aufseiten seiner Ex-Verlobten kurzzeitig die Emotionen gewonnen hätten und alles "sinnlos" wäre, scheint "Pie" die Sache untern Teppich kehren zu wollen.
Meldet sich der Podcaster in Kürze etwa mit einer wortgewandten Attacke zurück?
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