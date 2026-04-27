Laura Maria Rypa rechnet mit Ex Pietro Lombardi ab: Wahrheit sagen oder Klappe halten

Köln - Das Drama bei Laura Maria Rypa (30) und Ex-Freund Pietro Lombardi (33) geht weiter! Nach dem Klartext um Lauras Karriere-Türöffner und den Hauskauf ist die Influencerin inzwischen auf einer ganz persönlichen Ebene vom Papa ihrer beiden Söhne enttäuscht.

Mit diesem knallharten Statement will Laura Maria Rypa endlich Ruhe in die Sache mit Pietro Lombardi bringen. Gelingt ihr Plan? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Auch ein knappes Dreivierteljahr nach der medienwirksamen Trennung im August des Vorjahres kommen Laura und "Pie" einfach nicht zur Ruhe.

Das liegt aktuell daran, dass sich der Sänger im Podcast "Patchwork Boys" mit Kumpel Olli Pocher (48) nach einem Verbal-Angriff des Comedians nicht ausdrücklich vor seine Verflossene gestellt und sie verteidigt haben soll.

"Wenn ich wirklich so ein schlechter Mensch wäre, wie es hier unterschwellig rüberkommt, warum warst du dann sechs Jahre an meiner Seite? Warum haben wir zwei Kinder zusammen?", stellt die Unternehmerin in ihrem Wut-Post in den Raum.

Nach Aussage der Düsseldorferin solle Pietro nicht vergessen, was insbesondere ihre Familie im Laufe der Jahre alles für ihn gemacht habe. "Ich habe lange an das Gute geglaubt und dich oft genug in Schutz genommen, auch öffentlich, und das weißt du ganz genau."

Ob sie damit die Skandal-Nacht vom 7. Oktober 2024 andeutet?