Liebeskrise bei Pietro Lombardi? Jetzt reagiert seine Verlobte Laura Maria Rypa

Köln – Schlechte Zeiten bei Pietro Lombardi (31) und seiner Laura Maria Rypa (27)? Gerüchten zufolge steckt das Liebesglück vom Sänger und seiner Verlobten in einer Krise, nun reagierte Laura jedoch mit einem vielsagenden Instagram-Posting.

Pietro und seine Liebste haben in ihrer Beziehung schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Vor der Verlobung im vergangenen Oktober und der darauffolgenden Geburt ihres gemeinsamen Söhnchens Leano galten die beiden lange Zeit als On-off-Paar.

Laura Maria Rypa (27) verlinkt Pietro in ihrer Story - inklusive eines kleinen Herz-Emojis. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

Während eine Reaktion der Verlobten zunächst auf sich warten ließ, meldete sich Laura zum Wochenstart bei ihren knapp 800.000 Followern zurück.

In einer Story teilte sie ein Foto von ihrem Essen und gab gleichzeitig beinahe beiläufig einen Hinweis darauf, wie es zurzeit um ihr Verhältnis mit Pietro bestellt ist.

So verlinkte sie den Sänger in ihrem Posting und hinterließ neben seinem Namen demonstrativ ein kleines, weißes Herz. Im Hintergrund war zudem ein Ausschnitt von Pietros Oberkörper zu sehen, wie er Laura am Esstisch gegenüber saß.

Erst vor rund einer Woche - vor dem Aufkommen der Gerüchte - hatte der "Cinderella"-Interpret seiner Verlobten unter einem gemeinsamen Video noch gefühlvolle Zeilen gewidmet: "Liebe ist nicht das, was wir sehen können. Liebe ist das, was ich tief in meinem Herzen fühlen kann, wenn ich dich sehe."

Klingt fast, als wäre die vermeintliche Liebeskrise noch rechtzeitig abgewendet worden, oder gar nie existent gewesen.