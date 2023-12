Liebeskrise bei Pietro Lombardi? Jetzt spricht Laura Maria Rypa Klartext

Mit Blick auf den Songtext ("Du bist weg und ich weiß genau, du hast mich eingetauscht. Weil du gerade bei ihm bist. Ich träume jede Nacht von dir, Nacht von dir. Wie du in meinen Armen liegst.") feixte Laura: "Trust me ... Pietro würde sich nicht mal ansatzweise trauen, von wem anders zu träumen, auch, wenn es sich der ein oder andere vielleicht wünscht."

In einer Instagram-Fragerunde ging Laura nun erstmals auf das Gerücht ein. "Wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich ja gefühlt bei seinen ganzen letzten Liedern Stress machen müssen", argumentierte die frisch gebackene 28-Jährige.

Laura verrät, was es mit der Funkstille rund um ihren Verlobten auf sich hat. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

Auch auf die Frage, warum es in letzter Zeit in den sozialen Netzwerken ungewöhnlich ruhig um Pietro geworden ist, ging Laura ein. So hatte der DSDS-Star seine seit Wochen andauernde Funkstille zuletzt einzig für einen kurz angebundenen Geburtstagsgruß an seine Liebste unterbrochen.

Pietro sei aktuell sehr viel am Arbeiten, erklärte Laura. "Sei es mit der Musik oder auch privat. Ich weiß, dass er 2024 richtig Gas geben möchte und auch hier auf Instagram will er wieder aktiver werden und sein Profil neu gestalten."

Zudem steht für die beiden Wahl-Kölner im kommenden Jahr die aufwändige Renovierung ihres neuen Eigenheims auf dem Programm.

In Sachen Ehegelübde gehen es Pietro und Laura derweil deutlich entspannter an. "Wir wollten heiraten, wenn Leano etwas älter ist, damit er alles richtig miterleben kann", bleibt die Familienmama ihrem ursprünglichen Plan, nach der Verlobung im Oktober 2022 bis auf Weiteres nichts zu überstürzen, treu.