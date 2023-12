Laura Maria Rypa packt endlich aus: So steht es um die Beziehung mit Pietro Lombardi!

Die 27-jährige Influencerin will den Krisengerüchten mit diesen zwei Statements auf Instagram jetzt ein Ende setzen. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Der Vater ihres Sohnes äußerte sich bislang noch nicht zu dem ganzen Drama. Nachdem es zunächst den Anschein hatte, als sei er für einige Tage abgetaucht, kehrte Pietro am vergangenen Freitag plötzlich wieder in Lauras Story zurück. Ein Filmabend mit Alessio (8) stand auf dem Programm.

In einer weiteren Sequenz versuchte Laura nun, ihr Verhalten etwas genauer zu erklären, und zeigte dabei sogar eine gewisse Form von Reue.

"Manchmal handelt man schneller, als man sollte", teilte sie gegenüber ihrer Community mit.

Weiter erklärte sie: "Es haben sich so viele Sachen bei mir gesammelt und dann ist das Fass übergelaufen." Der Post sei so nicht geplant gewesen, sondern aus dem Moment heraus entstanden. In Zukunft will sie belastende Vorfälle aus ihrem Privatleben wieder für sich behalten.

Zum Abschluss ihres ausführlichen Statements bittet die 27-Jährige ihre Fans schließlich um Verzeihung. "Ich wollte keine Unruhe verursachen und deswegen entschuldige ich mich auch bei denen, die sich 'verarscht' gefühlt haben", so Laura.