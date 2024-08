15.08.2024 15:51 Müssen Fans sich sorgen? Laura Maria Rypa meldet sich bei Instagram ab

Die hochschwangere Laura Maria Rypa kündigte am Donnerstag eine Instagram-Pause an. In ihrer Story nannte sie ihren Fans die Gründe.

Von Laura Miemczyk

Köln - Die hochschwangere Laura Maria Rypa (28) musste in den vergangenen Wochen bereits kürzertreten, um das Risiko einer Frühgeburt zu senken. Nun meldete sich die Influencerin ganz von ihrem Instagram-Kanal ab! Schon bald wird Laura Maria Rypa (28) zum zweiten Mal Mutter. © Instagram/lauramaria.rpa In den zurückliegenden Tagen hatte Laura noch fleißig ihr erstes eigenes Produkt - einen eigens kreierten Unisex-Duft - beworben und ihrer Community zumindest kleine Einblicke in ihren Alltag gegeben. In den kommenden Wochen müssen die mehr als 880.000 Instagram-Fans der Verlobten von Sänger Pietro Lombardi (32) allerdings auf Content aus dem Hause Rypa verzichten - und das aus gutem Grund! Wie die baldige Zweifach-Mama am Donnerstag nämlich in ihrer Instagram-Story angekündigt hatte, legt Laura "eine kleine Babypause" ein, um sich ab sofort in Ruhe auf die Geburt ihres zweiten Kindes vorbereiten zu können. Laura Maria Rypa Hier zeigt Laura Maria Rypa ihre pralle Babykugel: "Mein Bauch ist am Platzen" Sorgen bräuchten ihre Fans sich demnach nicht zu machen, wie Laura betonte. "Es ist alles super", versicherte die Influencerin. Bis zur Ankunft des kleinen Erdenbürgers sei allerdings noch "einiges zu erledigen", wie die Lombardi-Verlobte erklärte. "Und es ist auch schön, einfach mal eine Pause zu machen." Laura Maria Rypa kündigte am Donnerstag eine Instagram-Pause an Laura Maria Rypa dankt Fans: "Ihr seid einfach toll" Laura kündigte ihre Instagram-Pause am Donnerstag in ihrer Story an. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot) Laura kündigte jedoch nicht nur ihre Social-Media-Pause an, sondern nutzte die Gelegenheit auch, um ein großes Dankeschön an ihre Community zu richten und ihren Anhängern für ihre "tagtägliche Unterstützung" zu danken. "Ihr seid einfach nur toll und deswegen freue ich mich auch schon, in ein paar Wochen wieder da zu sein", kündigte die Kölnerin an. Wann genau Laura ihre Instagram-Pause für beendet erklärt, ließ sie zunächst offen. Laura Maria Rypa Spritzen, Medikamente und Rollstuhl: Laura Maria Rypa meldet sich aus Klinik In Anbetracht ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die 28-Jährige sich beim nächsten Mal vielleicht schon als zweifache Mama zurückmeldet ...

