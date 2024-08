Nach Tagen in der Klinik gibt's News: So steht es um das Baby von Laura Maria Rypa

Zuletzt verbrachte die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft sogar einige Tage in einer Klinik. Auch ihre Fans machten sich große Sorgen. Nun gibt es endlich positive Nachrichten in Bezug auf die zweite Schwangerschaft der 28-Jährigen.

Bisher waren die Schwangerschaften der 28-jährigen Influencerin immer mit erheblichen Komplikationen verbunden. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Laura kann also (vorerst) aufatmen. Überglücklich teilt sie außerdem mit: "Der Kleine wiegt entsprechend seiner Woche. Also ich hoffe, dass es wirklich so weitergeht, weil dann ist vielleicht der Kleine sogar erst in der 40. Woche da."

Voller Stolz präsentiert die werdende Mama zum Abschluss ihrer Story noch den prallen Babybauch. "Er wächst und gedeiht", bringt es Pietros zukünftige Ehefrau noch einmal auf den Punkt und strahlt dabei über das gesamte Gesicht.

Schon die erste Schwangerschaft der Halbpolin war alles andere als problemlos verlaufen. Laura hatte mit extremer Übelkeit, einem Nierenstau und Eisenmangel zu kämpfen. Im Endstadium kam eben auch noch der verkürzte Gebärmutterhals hinzu.

Letzterer führte dazu, dass ihr Sohn Leano Romeo (1) rund sechs Wochen zu früh das Licht der Welt erblickte. Bereits am 12. Dezember 2022 bekam sie erste Wehen, dabei war der Geburtstermin eigentlich erst für Anfang Februar des Folgejahres ausgerechnet.