Nach Einbruch-Drama: Diese Auswirkungen hat das Ganze auf den Alltag von Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypa ist seit 2022 wieder mit Pietro Lombardi (31) zusammen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

Dieser Einbruch-Versuch hat bei der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten einen Schrecken hinterlassen, dass es sogar Einfluss auf ihren Alltag hat.

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Anhänger der Mama des kleinen Leano wissen, wie es ihr gehe. "Falls ihr es gemerkt habt, bin ich gar nicht mehr so aktiv hier und zeige aktuell recht wenig in meinen Storys. Ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe das Gefühl, egal was ich zeige, dass es falsch ist und ich eventuell damit zu viel preisgeben könnte", ließ sie ihre rund 794.000 Follower wissen.

Dann gab sie noch offen und ehrlich zu, dass sie das Geschehene manchmal gut verdrängen könne, aber ab und an auch wieder eine gewisse Angst hochkomme.

Am Halloween-Abend hatten mehrere maskierte Männer versucht, in die Villa der dreiköpfigen Familie einzubrechen. Völlig aufgelöst meldete sich der "DSDS"-Gewinner von 2011 noch kurz vor Mitternacht.

"Bei uns wurde gerade versucht, einzubrechen", berichtete der 31-Jährige damals in seiner Story.