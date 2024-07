Pie ständig unterwegs - schwangere Laura Maria Rypa allein mit Kind und Haus: "Es wäre schön ..."

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) halten schon bald ihr zweites Kind in den Armen. © Instagram/lauramaria.rpa

Die 28-Jährige gewährt ihren mehr als 870.000 Instagram-Fans bekanntlich regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, meldet sich auf ihrem Kanal beinahe täglich bei ihren Anhängern und versorgte ihre Community in den vergangenen Wochen vor allem mit jeder Menge Schwangerschafts-Content.

Das zweite Kind der Fashionista - ein kleiner Junge - soll voraussichtlich im Spätsommer beziehungsweise Frühherbst das Licht der Welt erblicken. Bis es so weit ist, hat Laura aber noch einige Wochen Zeit.

So lud die baldige Zweifach-Mama ihre Follower am vergangenen Wochenende zu einem kleinen Q&A ein, in dem sie auch ziemlich private Fragen beantwortete!

"Bist du nicht traurig, dass dein Mann ständig unterwegs ist und du bist quasi allein mit Kind, Haus, etc.?", hakte beispielsweise ein Fan ganz genau nach, woraufhin Laura zu einer ehrlichen Antwort ausholte.