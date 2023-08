Pietro Lombardi will Laura nicht zum Sport gehen lassen: Outfit "zu sexy"

Pietro und Laura geben bei Instagram regelmäßig kleine Einblicke in ihren Alltag. © Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

Pietro und Laura unterhalten ihre zusammengerechnet rund 2,8 Millionen Instagram-Fans regelmäßig mit kleinen Einblicken in ihre Partnerschaft und zeigen in ihren Storys, wie es im Hause Lombardi-Rypa mitunter zugeht.

Nachdem die Influencerin erst vor wenigen Monaten den gemeinsamen Sprössling des Paares zur Welt gebracht hat, ist sie nun schon wieder fleißig am Trainieren, wie Lauras Anhänger regelmäßig in ihren Storys sehen können.

Auch am Donnerstag hatte sich die ehemalige Düsseldorferin gerade fertig gemacht, um in ihrem schneeweißen Outfit zum Training zu gehen, wie Pietro in seiner Story gezeigt hatte. Die beiden standen dabei augenscheinlich im Ankleidezimmer ihres Hauses.

Doch als der zweifache Vater das Outfit seiner Liebsten genauer betrachtete, erhob er plötzlich Einspruch!