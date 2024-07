Nach Unwohlsein: Laura Maria Rypa sucht Frauenarzt auf - Diagnose ist ein Schock!

Nach dem Frauenarzt-Besuch meldete sich die Verlobte von Pietro Lombardi (32) umgehend bei ihren Fans. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

So diagnostizierte die Ärztin eine Trichterbildung, "was so nicht sein sollte". Diese entsteht, wenn sich der innere Muttermund öffnet. Was das genau bedeutet, erklärte Laura ihren Fans sofort: "Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da."

Es droht also erneut das Worst-Case-Szenario aus Sicht der Lombardi-Verlobten. Für ihre Follower hatte sie deshalb einen wichtigen Rat parat: "Bitte hört auf euren Körper in der Schwangerschaft und geht lieber einmal zu viel zum Arzt als zu wenig."

In den verbleibenden Tagen oder Wochen bis zur Entbindung soll sich Laura nun schonen. Zudem wird es engmaschigere Kontrollen bei ihrer Ärztin geben, um die weitere Entwicklung ganz genau im Blick zu behalten.

"Ich hoffe, dass der Kleine nicht irgendwie früher kommt und ich alles irgendwie noch hinauszögern kann", erklärte die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft aus Düsseldorf zum Abschluss ihres sorgenvollen Statements.