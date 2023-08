Sorge um Kopf-Auffälligkeit von Baby Leano: Jetzt hat Laura Maria Rypa Gewissheit!

Köln - Die Gesundheit ihres Sohnes bereitete Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) zuletzt ein paar Sorgen. Ursächlich dafür war eine Auffälligkeit am Kopf von Leano. Jetzt haben die treusorgenden Eltern endlich Gewissheit!

Stolze Mama: Am 8. Januar 2023 brachte Laura Maria Rypa (27) den kleinen Leano Romeo zur Welt. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Obwohl das erste gemeinsame Kind des Promi-Paares einige Wochen zu früh das Licht der Welt erblickte, entwickelt es sich seit seiner Geburt am 8. Januar 2023 bislang prächtig.

Auf Instagram erklärte die 27-jährige Influencerin allerdings kürzlich, dass ihre Mama bei dem Kleinen eine leicht schräge Kopfstellung festgestellt habe. Ihr selbst sei dies gar nicht aufgefallen. "Bei ihm ist es wirklich minimal", hatte Laura damals betont.

Ein Kinderarzt riet ihr dennoch, einen Osteopathen zu kontaktieren. Jetzt war es schließlich so weit und der Termin stand ins Haus. Gleich im Anschluss an die Behandlung meldete sich Laura in ihrer Story zu Wort und teilte ihren Fans das Ergebnis mit.

"Heute hat alles super funktioniert", freute sich die Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln. Aber: "Es musste ein Wirbel eingerenkt werden!"

Doch damit nicht genug. Um Folgeschäden zu vermeiden, soll sie "zu Hause täglich zwei Übungen mit Leano machen".